Son Dakika › Politika › Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: 'İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı... - Son Dakika
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı...
6 saat önce
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da...
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:28 Kaynak: İHA
Son Dakika TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı