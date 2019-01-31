Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İstanbul'un İki Yakasını Deniz Altından Tüp Geçitle Bağlayarak...
1 saat önce
IHAAW162936-GEN/31-01-2019- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.
IHAAW162936-GEN/31-01-2019
- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: " İstanbul
'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli
geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır." 31.01.2019 16: 29: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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