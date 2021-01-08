Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: "VK ve YouTube'un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: "VK ve YouTube'un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcılarının da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun." - ANKARA