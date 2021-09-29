Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Sayan'ın mezuniyet sevinci - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Sayan'ın mezuniyet sevinci

Mezuniyet Töreni'nde kepini mezun olan diğer öğrencilerle birlikte havaya attı

ESKİŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun oldu.

Bakan Yardımcısı Dr. Sayan, İktisat Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde kepini mezun olan diğer öğrencilerle birlikte havaya attı. Mezuniyet Töreni'nde mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Dr. Sayan konuşmasında şunları söyledi:

"Hepimizin hafızasında unutulmayan özel anlar vardır, bugün de bu özel anlardan birindeyiz. Uzun yıllardır çalışma hayatının içinde olmama rağmen ülkemizin seçkin ve yenilikçi üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi'nden, özellikle de 2. Üniversite uygulamasından yeni mezun bir öğrenci olarak sizlerin karşısındayım. Bana burada konuşma fırsatı veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'a ve Anadolu Üniversitesi yönetimine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili genç arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz her zaman kıymetinizi bilen, samimi ve dürüst insanlarla kesişsin, yolunuz açık olsun"