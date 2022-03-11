Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun'dan üniversite öğrencilerine uzay çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Türkiye'nin uzay alanında var olacağını belirterek, üniversite öğrencilerinden uzay çalışmalarında aktif görev almalarını istedi.

Dursun, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde "Yetenek her yerde" temasıyla 2019'da başlatılan bölgesel kariyer fuarları kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İpekyolu Kariyer Fuarı"na katıldı.

Burada konuşan Dursun, kariyer fuarlarının gençlerin cesaretlenmesi ve geleceklerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Genç yeteneklerin heyecan, motivasyon ve umutlarına ihtiyaçları olduğunu dile getiren Dursun, Bakanlığın dünyanın en büyük kariyer organizasyonlarından TEKNOFEST'in en büyük destekçilerinden olduğunu hatırlattı.

Gaziantepli gençlerin de TEKNOFEST'teki başarılarını yakından takip ettiklerini anlatan Dursun, Zonguldak'taki üniversite öğrencilerinin gözlem uydusu çalışmalarını da desteklediklerini ifade etti.

Dursun, "Denizcilik sektöründeki genç bayan kardeşlerimize de staj imkanları sağlıyoruz. Erkek egemen bir sektör olan denizcilikte, üniversitelerimizde eğitim gören bayan arkadaşlarımızın, kızlarımızın oranı da yüzde 12'ye ulaştı." dedi.

Selim Dursun, ilgili sektördeki şirketlerle protokol imzalayarak gençlere sektörde çalışma ve staj imkanları sağladıklarını dile getirdi.

"Artık uzayda da var olacağız"

Uydu ve uzay alanlarında da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"Artık biz uzayda da var olacağız. Hatırlar mısınız, pandemi döneminde Türkiye uzaya 2 uydu gönderen ender ülkelerden birisiydi. Gelişen çağlarda teknolojinin farklılıklarını daha rahat yaşayabilmek adına, örneğin 5G'yi daha hızlı sunabilmek adına, güvenliği farklı şekilde sağlamak adına ülkemiz gayet iyi gidiyor. İnşallah önümüzdeki 2023'te, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde yerli ve milli olan 6A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu çalışmalar haliyle yapılırken gençlerimizin bize daha çok katılmasını bekliyoruz. Uydu entegrasyon çalışmalarında üniversite öğrencilerimizin aktif görev almalarını da canı gönülden istiyoruz."

"İşsizlik süresini kısaltmak istiyoruz"

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise esas amaçlarının gençleri yarına hazırlamak olduğunu belirtti.

Her yıl ortalama 8 bin mezun verdiklerine dikkati çeken Özaydın, "Mezun olduktan sonra öğrencilerimizin iş arama sürecinde geçirdiği işsizlik süresini kısaltmak istiyoruz. Emek arz edenlerle işçi arayanları buluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilere anlattı, fuara katkı sağlayan firmalara plaket verildi.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

GAÜN, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, SANKO Üniversitesinin paydaşlığında gerçekleştirilen ve 15 bin öğrencinin katılması beklenen fuarda, 150 kurum ve kuruluş yer alıyor.

CV hazırlama, mülakat, mülakat teknikleri, motivasyon gibi sunum ve eğitim programlarının yer alacağı etkinliklerdeki katılımcı öğrenciler, sektörün öncü firmalarının temsilcileri ile bir araya gelerek staj ve iş imkanı bulabilecek.