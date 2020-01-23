Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt Valiliği ziyaret etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Enver İskurt, Siirt valiliğini ziyaret etti.



Beraberinde Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Ali Fuat Atik tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Enver İskurt, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Yardımcısı İskurt, Vali Atik'le bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, "Ziyaretiyle bizi onurlandıran Bakan Yardımcısının ilimiz genelinde ulaştırma alanında yaşanan sorunlar, devam etmekte olan projeler ve planlanan çalışmalarımızla ilgili bilgi sunduk" dedi.



Vali Atik ziyaret anısına, Bakan Yardımcısı Enver İskurt'a üzerinde şanlı Türk bayrağı işlemeli yöreye ait el dokuması Siirt Tiftik battaniyesi hediye etti. Bakan İskurt ve beraberindeki heyet daha sonra incelemelerine Siirt Hava Limanında sürdürdü. - SİİRT