Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt Siirt'te temaslarda bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Siirt Valiliğini ziyaret etti.


İskurt, beraberinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile Vali Ali Fuat Atik'e ziyarette bulundu.

Atik görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi onurlandıran bakan yardımcımıza ilimiz genelinde ulaştırma alanında yaşanan sorunlar, devam etmekte olan projeler ve planlanan çalışmalarımızla ilgili bilgi sunduk." dedi.

İskurt ve beraberindekiler daha sonra Siirt Havalimanı'nda incelemede bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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