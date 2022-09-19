İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "6G Konferansı" - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "6G Konferansı"

19.09.2022 11:14
İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "6G Konferansı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6G'de fiziki ürünlerin dışında en büyük sermayenin standartlarla ilgili sahip olunan patentler olduğunu belirterek, "Bu vizyonla yerlilik, millilik, AR-GE çalışmalarımızda 6G'nin patentlerini şimdiden yapmaya hazır bir grup olarak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6G'de fiziki ürünlerin dışında en büyük sermayenin standartlarla ilgili sahip olunan patentler olduğunu belirterek, "Bu vizyonla yerlilik, millilik, AR-GE çalışmalarımızda 6G'nin patentlerini şimdiden yapmaya hazır bir grup olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6'ncı nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında "6G Konferansı" düzenledi. 2 gün sürecek konferansta, kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey katılımcılar yer alacak. Konferansta, yeni nesil çalışmalar ve haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konferansta yaptığı konuşmada, haberleşme sektörünün çok hızlı bir değişim gerçekleştirdiğini belirterek, haberleşme ekosisteminde yerliliği ve milliliği en ön plana aldıklarını söyledi.

6G'de fiziki ürünlerin dışında en büyük sermayenin standartlarla ilgili sahip olunan patentler olduğunu aktaran Sayan, "Bu vizyonla yerlilik, millilik, AR-GE çalışmalarımızda 6G'nin patentlerini şimdiden yapmaya hazır bir grup olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Birinci önceliğimiz haberleşmemizin güvenliği"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de ULAK firmasının, 6G ve daha ötesine, tüm haberleşme teknolojilerine götürecek bir yapı olduğunu belirterek, "ULAK firmasını kurmaktaki temel gayemiz, sadece bu teknolojiyi yapabilirliğimizi göstermek değil, milyarlarca doların Türkiye'de kalmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

ULAK'ın bütün unsurlarıyla her şeyini yapmasının belki de yıllar alacağını aktaran Tüfekci, şunları kaydetti:

"Bunu bir ekosistem içerisinde, bir birliktelikte yürütmek üzere yola çıktık. 'Birlikten güç doğar' karinesiyle herkesin elindeki teknik ve tekniğin ötesinde iş adamlığı bilgisini ortaya koymasını bekliyoruz. Bu işi Türkiye'de yüceltmek istiyoruz. Birinci önceliğimiz haberleşmemizin güvenliği. Bunun için de teknolojinin milli olmasından daha doğal bir şey olamaz."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise 5G'de birçok hayallerin olduğunu ifade ederek, bu hayallerin özellikle nesnelerin interneti, bağlılık ve haberleşmenin birçok sektöre yaygınlaşması üzerine olduğunu aktardı.

Görgün, "6G'nin, bunun uygulanması ve özellikle sanallaştırılmasındaki katkısının yaygın olacağını değerlendiriyorum." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G'nin bütün sektörlere etki eden, temelinde haberleşmenin olduğu, olmadığı takdirde diğer sektörlerin de dijitalleşemeyeceği, hiçbir sektörün gelişemeyeceği bir teknoloji olduğunu belirterek, "6G bunu daha da iyileştirecek ve altını dolduracak bir teknoloji." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Ömer Fatih Sayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Medipol Üniversitesi'nden '6G Konferansı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:00:17. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "6G Konferansı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement