İstanbul Medipol Üniversitesi'nden "6G Konferansı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 6G'de fiziki ürünlerin dışında en büyük sermayenin standartlarla ilgili sahip olunan patentler olduğunu belirterek, "Bu vizyonla yerlilik, millilik, AR-GE çalışmalarımızda 6G'nin patentlerini şimdiden yapmaya hazır bir grup olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6'ncı nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları kapsamında "6G Konferansı" düzenledi. 2 gün sürecek konferansta, kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey katılımcılar yer alacak. Konferansta, yeni nesil çalışmalar ve haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konferansta yaptığı konuşmada, haberleşme sektörünün çok hızlı bir değişim gerçekleştirdiğini belirterek, haberleşme ekosisteminde yerliliği ve milliliği en ön plana aldıklarını söyledi.

6G'de fiziki ürünlerin dışında en büyük sermayenin standartlarla ilgili sahip olunan patentler olduğunu aktaran Sayan, "Bu vizyonla yerlilik, millilik, AR-GE çalışmalarımızda 6G'nin patentlerini şimdiden yapmaya hazır bir grup olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Birinci önceliğimiz haberleşmemizin güvenliği"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de ULAK firmasının, 6G ve daha ötesine, tüm haberleşme teknolojilerine götürecek bir yapı olduğunu belirterek, "ULAK firmasını kurmaktaki temel gayemiz, sadece bu teknolojiyi yapabilirliğimizi göstermek değil, milyarlarca doların Türkiye'de kalmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

ULAK'ın bütün unsurlarıyla her şeyini yapmasının belki de yıllar alacağını aktaran Tüfekci, şunları kaydetti:

"Bunu bir ekosistem içerisinde, bir birliktelikte yürütmek üzere yola çıktık. 'Birlikten güç doğar' karinesiyle herkesin elindeki teknik ve tekniğin ötesinde iş adamlığı bilgisini ortaya koymasını bekliyoruz. Bu işi Türkiye'de yüceltmek istiyoruz. Birinci önceliğimiz haberleşmemizin güvenliği. Bunun için de teknolojinin milli olmasından daha doğal bir şey olamaz."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise 5G'de birçok hayallerin olduğunu ifade ederek, bu hayallerin özellikle nesnelerin interneti, bağlılık ve haberleşmenin birçok sektöre yaygınlaşması üzerine olduğunu aktardı.

Görgün, "6G'nin, bunun uygulanması ve özellikle sanallaştırılmasındaki katkısının yaygın olacağını değerlendiriyorum." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G'nin bütün sektörlere etki eden, temelinde haberleşmenin olduğu, olmadığı takdirde diğer sektörlerin de dijitalleşemeyeceği, hiçbir sektörün gelişemeyeceği bir teknoloji olduğunu belirterek, "6G bunu daha da iyileştirecek ve altını dolduracak bir teknoloji." değerlendirmesinde bulundu.