Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Bilgi ve iletişim sektöründe kuralları oluşturarak mağduriyetlerin engellenmesine büyük önem verdik" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak bilgi ve iletişim sektörünün gelişimine katkı sunacak çalışmalara imza attıklarını belirterek, "İhtiyaçlar doğrultusunda sektörel kuralları oluşturarak hem mağduriyetlerin engellenmesi hem de sektörün hızının önünde engel oluşturmamasına büyük önem verdik" dedi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri Derneği (MOBİSAD) Genel Kurul Toplantısı, BTK binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı katıldı. Bakan Yardımcısı Sayan yaptığı konuşmada, "Son bir buçuk yıldır dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle işlerimizi, toplantılarımızı yoğun bir şekilde çevrim içi ortama taşıdık. Covid-19 sürecinde elektronik haberleşme ve posta sektörü esasında bakanlığımızın ve BTK'nın regüle ettiği iki alan. Hem posta hem iletişim sektörü. Bu iki sektörde eğitimden iş hayatına, alışverişten sosyal hayata kadar her alanda pandemi sürecinde bizlerin imdadına yetişti" dedi.

"Hem mağduriyetlerin engellenmesi hem de sektörün hızının önünde engel oluşturmamasına büyük önem verdik"

Sayan, bilgi ve iletişim sektörünün insanın hayatını kolaylaştırırken ekonomik ve sosyal hayatta sadece bireyler için değil kurumlar ve devletler için de önemli fırsatları yanında getirdiğini belirterek, "Bugün e-Devlet uygulamasından finans bankacılık uygulamalarına, elektronik ticaretten dijital medyaya, giyilebilir teknolojilerden robotik teknolojilere hemen hemen her alanda bilgi ve iletişim sektörü kullanılıyor. Sayısal dönüşüme giden bu yolda en önemli hızlandırıcılarından bir tanesi de mobil teknolojiler. Mobil teknolojilerde yaşanan hızlı gelişim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK olarak sektörün gelişimine katkı sunacak çalışmalara imza atarken ihtiyaçlar doğrultusunda sektörel kuralları oluşturarak hem mağduriyetlerin engellenmesi hem de sektörün hızının önünde engel oluşturmamasına büyük önem verdik" diye konuştu.

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bakan Yardımcısı Sayan'a katılımlarından dolayı plaket takdim etti. Takdim esnasında Turnacı'nın "Muhakkak sektörün sorunlarına çözüm üretmek konusunda bakan ayrdımcımızla iletişimde olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. 5809 sayılı yasayla ilgili bakan yardımcımızın dikkatini çekmek için şöyle bir ifade kullanmıştık, 'Bakan yardımcım bu sorunu çözelim heykelini dikeceğiz'" ifadeleri üzerine Bakan Yardımcısı Sayan, "Bırakın heykeli başkaları yapsın. Hizmeti sadece heykel olarak görenler heykel yapsın. Biz orman yapalım, ağaç dikelim" dedi. - ANKARA