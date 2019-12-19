Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan "Google" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Google' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan "Google" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar ( Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

Yunanistan, Türkiye, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak
Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
18:56 YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör... - Son Dakika
18:55 Bakan Dönmez: "Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir" - Son Dakika
18:54 Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar - Son Dakika
18:54 AK Parti'li Karaaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:54 İzmir'de 4. kattan düşen bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:59:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan "Google" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]