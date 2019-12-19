Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, hızla ilerleyen teknolojinin yeni fırsatların yanında tehlikeler de getirebildiğini belirterek, "Siber saldırılar dünyanın her yerinde sürekli artıyor. Ülke olarak bu saldırılardan ve ortaya çıkardıkları hasarlardan korunmak için işe koyulduk." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'nın başlangıcında yaptığı konuşmada, insanların günde ortalama 7-8 saatini dijital ortamda geçirdiğini söyledi.

Hayatın merkezine bu kadar yerleşen teknolojinin sadece bilimsel ve ekonomik açıdan değil, sosyal, hukuk, etik, siyaset ve küresel dengeler açısından da yönlendirici bir güç olduğunu vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"Hızla ilerleyen teknoloji yeni fırsatlar getirirken, beklenmedik tehlikelere de sebep olabiliyor. Siber saldırılar dünyanın her yerinde sürekli artıyor. Ülke olarak bu saldırılardan ve ortaya çıkardıkları hasarlardan korunmak için işe koyulduk. Çağa, sektörün ve hayatın gerçeklerine uygun bir şekilde ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimize Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde devam ediyoruz."

2019'da USOM'a 136 binden fazla saldırı raporlandı

Sayan, elektronik haberleşme işletmecileri tarafından USOM'a raporlanan siber saldırı sayısının 2016'da 8 bin 625, 2017'de 99 bin 600 ve geçen yıl 72 bin 975 olduğunu, bu yıl da 136 bin 411 saldırının raporlandığını bildirdi.

USOM ekiplerinin siber güvenlik organizasyonunun en önemli parçası olarak olay öncesi ve sonrasında tehdit ve saldırılara yönelik paydaşlarıyla etkin çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Sayan, "Burada yapılan uluslararası tatbikatta yer alan birçok senaryoyu ve uygulamayı günlük olarak paydaşlarımızla tecrübe ediyoruz. Spesifik saldırı türlerini gerçekleşmeden önce gece saatlerinde ve hafta sonlarında test, simülasyon ve tatbikatlarla gerçek sistemler üzerinde hayata geçiriyoruz." dedi.

Sayan, tehditlerin farkında olduklarını ve alınan tedbirlerle saldırılar daha gerçekleşmeden hazır hale gelmeyi amaçladıklarını belirterek, bu çalışmalarda Türkiye'nin yerli ve milli yazılım hassasiyetine önem verdiklerini dile getirdi.

Siber güvenlik eğitimleri, yarışmalar ve tatbikatlar gibi etkinliklerle insan kaynağı kapasitesini nitelik ve nicelik olarak artırmaya devam ettiklerini söyleyen Sayan, bugünkü etkinliğin de uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sayan, tatbikatta iç kaynaklarla geliştirilen altyapının kullanılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Farklı konularda senaryoların yer aldığı tatbikat süresince siber saldırılar aralıksız devam ederken, zararlı yazılım analisti, sızma testi uzmanı, ağ güvenliği uzmanı, endüstriyel kontrol sistemi güvenlik uzmanı gibi siber güvenliğin farklı konularında uzman kişilerden oluşacak takımlar, sistemlerdeki ve uygulamalardaki zafiyetlerle zararlı yazılımları bulmaya çalışacaklar."

Bilgi paylaşımında bulunulacak

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da siber güvenliğin sağlanmasının yalnızca teknolojinin yoğun olduğu alanlardaki tehditlerle baş etmek için bir zorunluluk olmaktan çıktığını belirterek, "Siber güvenlik zaafları, sosyal ve ekonomik yaşamda yol açtığı riskler nedeniyle ulusların refahını ve güvenliğini etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldi." dedi.

Bu tehlikelerle baş etmek için iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Karagözoğlu, BTK'nin uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip ettiğini ve bunlara katkı sağladığını söyledi.

Karagözoğlu, uluslararası siber güvenlik tatbikatlarına da katıldıklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünkü tatbikatta USOM bünyesinde geliştirilen teknik altyapımız ve senaryolarımızla katılımcılara bir yandan uygulamalı siber güvenlik tecrübesi yaşatırken, bir yandan da olası siber saldırılarda atılması gereken adımlar konusunda bilgi paylaşımında bulunmayı hedefliyoruz."