Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı."
09.04.2021 12:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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