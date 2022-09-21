Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kuşadası'nda temaslarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kuşadası Ege Port Limanını ziyaret eden Dursun, Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör'den bilgi aldı.

Daha sonra Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda deniz turizmi ve sorunları hakkında sektör temsilcileri ile bir araya gelen Dursun, bölgedeki sorunları dinledi. Dursun, problerimin en kısa zamanda çözülmesi için çalışma yürüteceklerini belirtti.

Selim'e Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bayram, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ulaştırma bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Akif Patır ve bölge liman başkanları da eşlik etti.