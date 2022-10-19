Beklenen açıklama! Wi-Fi gidiyor, Li-Fi geliyor - Son Dakika
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Beklenen açıklama! Wi-Fi gidiyor, Li-Fi geliyor

19.10.2022 22:41
Beklenen açıklama! Wi-Fi gidiyor, Li-Fi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Li-Fi ve 6G için beklenen açıklamayı yaptı. Peki Li-Fi nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki yıllarda Wi-Fi yerine Li-Fi kullanılacağını açıkladı. En yakın kullanımı için de 6G kablosuz iletişim teknolojisinin hayatımıza gireceği günü işaret etti. Peki Li-Fi nedir ve ne zaman kullanacağız?

Li-Fi nedir, nasıl ve ne zaman kullanılacak?

Li-Fi, henüz geliştirme aşamasında olan ve önümüzdeki yıllarda Wi-Fi teknolojisinin yerini alması beklenen kablosuz bağlantı türüdür. Wi-Fi'dan farklı olarak radyo dalgalarını değil, insan gözünün algılayabildiği görünür ışığı kullanır.

Beklenen açıklama! Wi-Fi gidiyor, Li-Fi geliyor

Tabii bu durumun bazı avantajları ve dezavantajları bulunuyor. En büyük tercih sebebi olarak yüksek hızlı veri iletmesi örnek gösterilebilir. Zira Wi-Fi'a kıyasla teoride 100 kattan daha hızlı veri aktarımı yapabilir. Laboratuvar ortamında yapılan son testlerde saniyede 224 GB aktarım gerçekleştirdiği gözlemlendi.

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Günümüzde birçok kişi evlerinde 50 veya 100 Mbps fiber veya ADSL internet kullanıyor. Hatta bakır altyapı üzerinden çok daha düşük hızlara sahip kişiler de var. Dolayısıyla saniyede 24 MB ile 224 GB arasındaki fark şu an için yalnızca hayal edilebilecek düzeyde gözüküyor.

Yalnızca bu kadar değil. Veri aktarımını ve aydınlatmayı LED ampul benzeri tek cihaz üzerinden yaptığı için 50-100 kat arası enerji tasarrufu yapmamızı sağlayacak. Ayrıca Wi-Fi'ın neden olduğu iddia edilen baş ağrısı ve kanser gibi birçok sağlık problemi de ortadan kalkacak.

Fakat belirttiğimiz gibi Li-Fi da bazı dezavantajlara sahip. Bunun en büyük örneğini de sinyal ve çekim kuvvetinde görüyoruz. Wi-Fi bağlantısı belli bir alanda önünde duvar veya başka engeller olmasına rağmen veri aktarımı yapabilir. Fakat Li-Fi belirtmiş olduğumuz gibi ışığı kullandığı için önüne çıkan en ufak engelde sinyali kesilecektir. Tabii açık alanda da rakipsiz olacaktır.

Tabii şu an bunları düşünmek için çok erken. Zira Li-Fi teknolojisi 6G ile hayatımıza dahil olmaya başlayacak. Bunun için de en yakın tarih 2030 gibi gözüküyor. Hatta ülkemizde 2023 itibariyle 5G altyapısının kurulacağını göz önüne alacak olursak Li-Fi'ı en erken 2035 gibi deneyimleyebileceğimizi öngörebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Adil Karaismailoğlu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Beklenen açıklama! Wi-Fi gidiyor, Li-Fi geliyor - Son Dakika

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