Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , görevi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 'dan devraldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu