Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun özgeçmişi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verilerek yerine Adil Karaismailoğlu atandı.



Resmi Gazete'de gece yarısı yayınlanan karar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Adil Karaismailoğlu atandı.



İşte yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun özgeçmişi:



Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.



1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. İETT de mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. İBB Trafik Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 2009 yılında Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 2014 yılında da Ulaşım Daire Başkanlığı görevine atandı.



Bu görevlerde iken İstanbul Ulaşım Ana planı, otopark, toplu ulaşım, lojistik, trafik güvenliği master planlarının, trafik kontrol merkezi, ulaşım yönetim merkezi, İBB cep trafik, İBByol gösteren mobil uygulamaları gibi birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı.



Yine bu sürede; İstanbul Geneli Raylı Sistem yatırım planı oluşturularak, 1.100 km raylı sistem etüt, fizibilite ve proje çalışmaları tamamlandı, 35 bin km yol ağı yönetilerek karayolu alt yapısının geliştirilmesi için yollar, tüneller ve kavşaklar planlandı. 1050 km bisiklet yolu planlanarak, bisiklet paylaşım sistemi hayata geçirildi. İstanbul genelinde meydanlar, yaya yolları hayata geçirildi.



2018 yılı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Ulaşım, Çevre, Teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz 2019 da bu görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.



Eylül 2019 da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.



28 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevine atandı.



19.05.1969 Doğumlu olan Adil Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ANKARA