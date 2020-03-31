Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti
7 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atanan Adil Karaismailoğlu, Mecliste yemin etti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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