Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de yemin etti - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de yemin etti
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Karaismailoğlu kürsüye davet edildi.
Mehmet Cahit Turhan'dan bakanlık görevini devralan Karaismailoğlu'nun yemin etmesinin ardından Bilgiç, birleşime ara verdi.
Genel Kurulda, aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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