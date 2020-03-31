Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:55 Kaynak: AA
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