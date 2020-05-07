Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz... - Son Dakika

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, "Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olan Marmaray'dan yarın bir ilk yaşanacak ve...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, "Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olan Marmaray'dan yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:32 Kaynak: İHA
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