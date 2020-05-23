Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hükümet olarak Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara- İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. 28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız" dedi. Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini söyledi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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