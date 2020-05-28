Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir."
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:59 Kaynak: AA
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