Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk uçuşların, İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını diğer havalimanlarının uçuşlara kademeli açılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:39 Kaynak: İHA
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