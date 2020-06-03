Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) ana statüsünün belirlendiğini bildirerek, "Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) ana statüsünün belirlendiğini bildirerek, "Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:56 Kaynak: İHA
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