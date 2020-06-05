Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını bildirerek, "Havalimanları Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı. 53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek" dedi. - ANKARA