Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını bildirerek, "Havalimanları Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını bildirerek, "Havalimanları Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı. 53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:48 Kaynak: İHA
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