Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış... - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır." - ANKARA
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11.06.2020 17:06:12. #1.13#
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