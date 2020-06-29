Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir."

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli... - Son Dakika

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