Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı... - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır."
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29.06.2020 18:09:23. #1.13#
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