Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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