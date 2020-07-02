Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu tünelindeki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
2.07.2020 21:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Son Dakika