Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu tünelindeki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın açıklaması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Gebze OSB- Darıca Sahil Yolu Metrosu tünelindeki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

Adil Karaismailoğlu, Kocaeli, Gebze, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Son Dakika

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