Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'nun basın açıklaması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Gebze OSB- Darıca Sahil Yolu Metrosu tünelindeki incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

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Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi