Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muş'ta - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirme çabası içinde olduklarını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali İlker Gündüzöz'den kentte çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kapısı olan Sultan Alparslan'ın memleketi Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Muş'ta çok değerli yatırımlarının olduğunu belirten Karaismailoğlu, Vali, belediye başkanı ve milletvekilleriyle koordinasyon içinde Muş'ta yapılan yatırımların değerlendirmesini yapacaklarını ifade etti.

Kentte devam eden işlerin kısa sürede bitirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Muş'tan sonra Bitlis'e geçeceğiz. Yarın akşama doğruda inşallah Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışını yapıp bugünkü ve yarınki programımızı tamamlayacağız. Botan Çayı Beğendik Köprüsü gibi Muş'ta ve Bitlis'te çok değerli yatırımlarımız var. Ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek değerli projeleri bitirmenin çabası içerisindeyiz. Muş'ta da etrafında da olduğu gibi değerli projelerimizi biran önce bitirmek için onların koordinasyonunu yapıyoruz ve yerinde inceliyoruz. İnşallah hep birlikte heyet olarak bazı şantiyelerimizi ziyarette bulunup işleri ve gidişatları hakkında gerekli bilgileri alıp talimatlarımızı vereceğiz. Vatandaşımıza bu hizmetlerin biran önce sunulması için gerekenleri yapacağız."

Valilik ziyaretin ardından Muş Belediyesi'ne geçen Karaismailoğlu, burada Belediye Başkanı Feyat Asya ile bir süre görüştü.

Bakan İsmailoğlu, beraberindeki Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Rabia Güresmer ve Ercan Kaya çiftine nikah şahitliği yaptı.

Çifte mutluluklar dileyen İsmailoğlu, evlilik cüzdanını geline verdi.