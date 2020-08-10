Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA'nın tarihi Mars görevinin Perseverance'ın...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA'nın tarihi Mars görevinin Perseverance'ın uzaya fırlatılmasıyla başladığını belirterek, geçtiğimiz yıl 'İsmini Mars'a gönder' isimli kampanyaya en çok ilgiyi 2.5 milyon başvuru ile Türkiye'nin gösterdiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA'nın tarihi Mars görevinin Perseverance'ın uzaya fırlatılmasıyla başladığını belirterek, geçtiğimiz yıl 'İsmini Mars'a gönder' isimli kampanyaya en çok ilgiyi 2.5 milyon başvuru ile Türkiye'nin gösterdiğini söyledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 14:15
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA'nın tarihi Mars görevinin Perseverance'ın... - Son Dakika
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