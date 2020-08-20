Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sıcak hava balon uçuşlarının korona virüs...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sıcak hava balon uçuşlarının korona virüs tedbirleri ile 22 Ağustos'ta yeniden başlayacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sıcak hava balon uçuşlarının korona virüs tedbirleri ile 22 Ağustos'ta yeniden başlayacağını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:52
Kaynak: İHA
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