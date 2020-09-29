Karaismailoğlu: "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı... - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımının yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımının yüzde 56...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımının yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımının yüzde 56 arttığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın büyük bir hızla dijitalleştiğine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu salgın koşullarında, son 6 ayda bilgi ve iletişim altyapılarının öneminin daha da arttığını anlattı.

Özellikle sesli ve görüntülü arama, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma uygulamaları, video konferans toplantıları, e-sağlık uygulamaları, e-Ticaret ve e-Devlet uygulamaları kullanımı önemli ölçüde yaygınlaşırken sosyal ve ekonomik hayatın, bilgi ve iletişim altyapılarına daha fazla bağımlı hale geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 56 arttı. Güçlü haberleşme altyapımızla operatörlerimiz, tüm trafik artışlarını karşılayarak vatandaşlarımıza kesintisiz iletişim sunmaya devam etmektedir. Diğer yandan vatandaşlarımızın artan zorunlu iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler de üretmekteyiz."

Karaismailoğlu, salgın döneminde Bakanlık olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bu sayede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Salgın döneminde bilgi ve iletişim altyapısında eğitim, sağlık, bankacılık ve enerji olmak üzere kritik altyapıların hizmet sürekliliğini sağlamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi üzerinden anlık olarak trafikleri takip ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Siber vatanımızda da gözetimimizi ve hakimiyetimizi büyük bir hassasiyetle sürdürmekteyiz. Son 6 ayda, Kovid ve korona konulu, zararlı yazılım ve oltalama türündeki siber tehditlerle ilgili birçok önleyici faaliyeti yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Kovid-19 ile alakalı 42 adet zararlı yazılım tespiti, 420 komuta kontrol merkezinin engellenmesi, 71 sahte video konferans uygulamasının tespiti ve engellenmesi, uzaktan yönetim servisleri ve ara yüzleri ile ilgili toplamda 5 bin 879 zafiyetin tespiti ve kapattırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir."

(Sürecek)

Karaismailoğlu: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı...
Karaismailoğlu: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı...
Karaismailoğlu: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı...
Karaismailoğlu: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı...

Adil Karaismailoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:02 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı... - Son Dakika

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