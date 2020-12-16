Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bugün yapılacak olan açılışla, Ankara-Niğde Otoyolunun tüm kesimleri açılmış olacak" - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bugün yapılacak olan açılışla, Ankara-Niğde Otoyolunun tüm kesimleri açılmış olacak"

Bakan Karaismailoğlu Aksaray'da

AKSARAY - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu otoyol açılışı için geldiği Aksaray'da Türkiye'nin otoyol ve hızlı tren çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakan Karaismailoğlu, bugün yapılacak olan açılışla, Ankara-Niğde Otoyolunun tüm kesimlerinin açılmış olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray Alayhan Gişeleri açılışı ve bir dizi ziyaret için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Karaismailoğlu bir süre Vali Aydoğdu ve protokol üyeleriyle görüştü. Daha sonra yaya olarak Aksaray Belediyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, esnafları ziyaret ederek belediye binasına kadar yürüdü. Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Dinçer'in makamında çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaretinin ardından belediye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Yine ülkemiz içi önemli projelerden bir tanesi inşallah öğleden sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte açılışını yapacağız. Ankara - Niğde Otoyolunun tüm kesimleri açılmış olacak. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol bağlantısını sağlamış oluyoruz. Bunlar tabii ülkemizin gurur verici projeleri. Vatandaşımız için çok büyük projeler. Yine bunun gibi ülkemizin her tarafından hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çok büyük yatırımlarımız var. Yine hafta sonu Cumartesi günü 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunun İzmit Akyazı etabında 72 kilometrelik kısmını da faaliyete, hizmete açarak 400 kilometrelik Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de içinde olduğu Kuzey Marmara Otoyolunun tamamını bitirmiş olacağız. Tabii bunlar dünya ölçeğinde çok büyük projeler. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler. Bu projeler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek. Yine yapım çalışmaları devam eden çok daha büyük projelerimiz var. İnşallah bunları da bir bir bitirip vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Bu projeler bittiği zaman sırf kendi başına büyük yatırımlar ama bunların artı faydaları, yan faydalarıyla ekonomik olarak çok büyük faydaları var. Bunların yapım maliyetlerine baktığınızda bunların faydalarıyla ilk yıllarda kat ve kat artı getiri sağlıyor bunlar. İnşallah bu projeler, böyle büyük projeler, ülkemize değer katan projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Aksaray - Ulukışla - Yenice olarak ihale çabalarımız var"

Aksaray tren yolu yatırımları ile ilgili de bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Aksaray'da valimizi, belediye başkanımızı ziyaret ettik. Başkanımız, valimiz ve milletvekillerimizle birlikte Aksaray'ın sorunlarına dair çok önemli, verimli görüşmeler yaptık. İnşallah devam eden projeleri bir anda bitireceğiz ve Aksaray'ın ihtiyaçları doğrultusunda öncelikleri aldık. Yapacaklarımızı aldık, inşallah inceleyeceğiz, projelerimizi hazırlayacağız. Bunların planlamasını vekillerimiz, belediye başkanımız, valimizle koordine ederek inşallah kısa sürede faaliyete geçirip yine Aksaray'ın hak ettiği güzel projeleri onların hizmetine sunacağız. Tabii Aksaraylıların çok merak ettiği en önemli konulardan bir tanesi hızlı tren konusu. Hızlı treni biliyorsunuz Konya-Karaman arasını faaliyete almaya çalışıyoruz, bitmek üzere. Karaman - Ulukışla arasında imalatlar devam ediyor. Biz de bu aralar Ulukışla - Yenice, buna Aksaray'ı da ekledik. Aksaray - Ulukışla - Yenice olarak bunu dış kredili finansmanla ihale etmek için çabalarımız var. Önemli görüşmelerimiz var, yurtdışından görüşmelerimiz var finans konusunda. Olumlu da ilerliyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlandırıp ihalemizi yapıp hizmete açmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah Aksaray'ı Ulukışla'ya bağlayacağız. Ulukışla'ya bağladığımız zaman Karaman, Konya, Ankara, oradan İstanbul, bir taraftan da güneye Mersin'e indiğimizde, Mersin, Adana, Gaziantep hattının da ihalesini yapmıştık. Çalışmalar devam ediyor. Uzun ve kesintisiz bir ulaşım ağını da Aksaray'a bağlama niyetindeyiz. O doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlandırıp sizlere de bu müjdeli haberi veririz" diye konuştu.