Son dakika! Karaismailoğlu: "İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız" - Son Dakika

Son dakika! Karaismailoğlu: "İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız"

30.12.2020 16:49

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sele ilişkin, "Bu afetten sonra da programımızda olmayan pek çok yolu da gündemimize aldık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sele ilişkin, "Bu afetten sonra da programımızda olmayan pek çok yolu da gündemimize aldık. İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Enver Ünlü ile görüştü, ardından il genelinde yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Giresun Belediyesini de ziyaret ederek Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonrası il genelinde yapılan çalışmaları anlattı.

Sel sonrasında topyekun çalışmayla Giresun'da çok kısa bir sürede hayatı normale döndürdüklerini belirten Karaismailoğlu, Dereli ilçe geçişini daha ilk günlerde tamamladıklarını, zarar gören yolların tamamını iyileştirdiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, bugün de selde yıkılan Tirebolu- Doğankent kara yolu üzerindeki menfezin yerine yaptıkları Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yeşil ile mavinin kucaklaştığı eşsiz doğası, muhteşem havası, tarihi dokusu, kültür turizmi potansiyeliyle Giresun'un, görülmesi gereken bir şehir olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak 2003 yılı öncesinde ulaşım imkanlarının gelişmemiş ve yetersiz olmasından dolayı Giresun sahip olduğu bu zenginlikleri yeterince değerlendiremedi. Ta ki AK Parti hükümetleri ve iradesi ile tanışana kadar. Son 18 yılda Giresun'un ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlık olarak 7 milyar 770 milyon lira yatırım yaptık. 2003'te sadece 28 kilometre bölünmüş yolu vardı, 143 kilometreye çıkardık. Sadece 26 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yolu vardı, 160 kilometre daha yaparak 186 kilometreye yükselttik ve Giresunluları güven ve konforla tanıştırdık."

"Pek çok yolu da gündemimize aldık"

Karaismailoğlu, devam eden kara yolu projelerinin olduğunu belirterek, "İnşallah bunları da en kısa zamanda hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Tabii bu afetten sonra da programımızda olmayan pek çok yolu da gündemimize aldık. İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız." diye konuştu.

Bununla birlikte sözünü verdikleri Espiye ilçesi Ericek ve Avluca grup köy yollarında da proje çalışmalarının detaylı bir şekilde devam ettiğini ve bitmek üzere olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Orada da inşallah böyle bir afet durumunda bir daha etkilenmemek üzere kalıcı, güçlü projeler yapıyoruz. Onları da inşallah Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle imalatlarını yapıp tamamlayacağız. Dereli'de Akkaya köyü yoluna da devam edeceğiz. Valiliğimizle İl Özel İdaresi ile ortak çalışma içerisindeyiz. Diğer kalan köy yollarını bir kısmını İl Özel İdaresi ve aramızda görüşerek bir bir faaliyete geçireceğiz."

Karaismailoğlu, 2015 yılında hizmete açtıkları Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordulu ve Giresunlu vatandaşları layık olduğu yere, yani göklere çıkardıklarını ifade ederek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek deniz üzerine Ordu-Giresun Havalimanı'nı kurduklarını kaydetti.

Havalimanında 2015 yılında 223 bin olan yolcu trafiğinin de 2019 yılında 1 milyon 60 binin üzerine çıktığını belirten Karaismailoğlu, deniz üzerine yapılan havalimanlarının sayısı dünyada bile birkaç tane iken Rize-Artvin Havalimanı ile Türkiye'ye ikincisini de yaptıklarını vurguladı.

Giresun'un bir denizci, liman kenti olduğuna işaret eden Adil Karaismailoğlu, "Bu nedenle 2003-2020 yılları arasında balıkçılarımızın ihtiyaçlarına kulak verdik. Tirebolu Balıkçı Barınağı onarım ve tevsi inşaatını yaptık. Espiye Adabük Balıkçı Barınağı'nı tamamladık." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun Balıkçı Barınağı için de kolları sıvadıklarını kaydederek, "Yapım ihalesi Ocak 2021'de yapılacak. Proje kapsamında 935 metre ana ve 260 metre tali dalgakıran yapacağız ve barınağımız 360 çekek yeri kapasiteli olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Eğribel Tüneli de aslında ülke genelinde çok önemli projelerden bir tanesi"

Bir gazetecinin, Eğribel Tüneli'ndeki son aşama ve Giresun şehir geçişi için planlanan projeyle ilgili sorusunu Karaismailoğlu, şöyle yanıtladı:

"Görüyorsunuz Türkiye'nin her tarafında hummalı bir çalışma var. Giresun'da da pek çok projemiz var, devam ediyor, bunlar da saymakla bitmez. Eğribel Tüneli de aslında ülke genelinde çok önemli projelerden bir tanesi. Amacımız 2021 sonunda Eğribel Tüneli'ni hizmete almak, inşallah o gayretle devam ediyoruz. Bahsetmiş olduğunuz kavşakla ilgili proje çalışmalarını Belediye Başkanımızla son bir elden geçiriyoruz, inşallah Giresunluların memnun olacağı, daha çok alt geçit olarak Giresun'un da siluetini bozmayacak, şehre yakışacak bir proje ile burayı tanıştırmanın çabası içerisindeyiz."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerde AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı eşlik etti.

Son dakika! Karaismailoğlu: İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız
Son dakika! Karaismailoğlu: İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız
Son dakika! Karaismailoğlu: İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız
Son dakika! Karaismailoğlu: İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Ağustos, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Karaismailoğlu: 'İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı         
17:14
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti         
16:52
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem         
16:48
2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı         
16:20
Canice öldürülen Aylin Sözer'in öğrencilerinden Canice öldürülen Aylin Sözer'in öğrencilerinden "Erkek Şiddetine Hayır" eylemi         
15:49
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Wanda Nara, yıllar önce eşini takım arkadaşıyla aldatmıştı! Olayın detayları ortaya çıktı Wanda Nara, yıllar önce eşini takım arkadaşıyla aldatmıştı! Olayın detayları ortaya çıktı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 17:46:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Karaismailoğlu: "İnşallah hasar gören köprüleri, bugünkü 'Altı Şehitler Köprüsü' gibi bir bir tamamlayıp hizmete sokacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei