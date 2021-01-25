Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu,Türkeli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu,Türkeli ilçesini ziyaret etti

25.01.2021 19:09

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemelerde bulundu.

Sinop'taki programları kapsamında Türkeli ilçesine gelen Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda incelemeleri sırasında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Türkeli Belediyesi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililerle görüştü.

İlçede görev yapan karayolları işçileriyle de bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu,Türkeli ilçesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu,Türkeli ilçesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu,Türkeli ilçesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu,Türkeli ilçesini ziyaret etti

Adil Karaismailoğlu, Türkeli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu,Türkeli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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