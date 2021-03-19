Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi temel atma töreninin ardından, Vali Ali İhsan Su, MIP yetkilileri ve diğer ilgililerle limandan bindiği römorkörle denize açıldı. Liman çevresini römorkörle gezen Karaismailoğlu, genişleme projesi sahasını inceledi, kaptanla dümenin başına geçerek bir süre römorkörü kullandı. Karaismailoğlu, daha sonra Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne geçti. Burada merkez çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, denizde görevini icra eden bir geminin kaptanıyla görüştü, kendisine ikram edilen cezeryeyi tattı. Daha sonra beraberindekilerle Atatürk Parkı'na geçen Karaismailoğlu, Mersin Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti, balıkçılarla bir süre konuştu. Karaismailoğlu, programları kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı da makamlarında ziyaret etti.

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