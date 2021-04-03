Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"

03.04.2021 15:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ilk ray kaynak atma töreninin ardından Pendik Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ilk ray kaynak atma töreninin ardından Pendik Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ray kaynak törenini yaptık. İnşallah yıl sonuna kalmadan projeyi hizmete açacağız. Kaynak töreninin ardından da Pendik Belediye Başkanımızı ziyaret ettik" dedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'imize güzel projeleri hep beraber kazandıracağız" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ilk ray kaynak atma töreninin ardından Pendik Belediyesini ziyaret etti.

"Yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ray kaynak törenini yaptık. İnşallah yıl sonuna kalmadan projeyi hizmete açacağız. Önemli bir işti. Kadıköy- Kartal metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı ile bağlantısı sağlanacak. Sadece Sabiha Gökçen Havalimanı değil arada 4 tane istasyon var. İstanbul bizim gözbebeğimiz. İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltecek projelerimiz var. Yeni 2 tane metro hattı çalışmalarımıza da başlayacağız. Kaynak töreninin ardından da Pendik Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Pendik için yapılabilecek işlerin istişaresinde bulunduk" dedi.

"Pendikimize güzel projeler kazandıracağız"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise "Bugün mutlu günlerimizden biri. Bakanımızla beraber Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının kaynak atma törenini gerçekleştirdik. Pendik Belediyemizi ziyaret etti bakanımız. Pendik ile ilgili bazı projelerimiz vardı. Daha önce de kendileriyle görüşmüştük, onları daha somut hale getirdik. İnşallah onun planlamasını da yapmış vaziyetteyiz. İnşallah Pendik'imize güzel projeleri hep beraber kazandıracağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız

Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen, Pendik, Metro, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız' - Son Dakika


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