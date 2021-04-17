Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir , İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de eşlik etti.

Daha sonra Valiliğe geçen Bakan Karaismailoğlu, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Gültepe Mahallesi'nde yapımı süren ve içerisinde cami, kütüphane, taziye evi ve kültür merkezi bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

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