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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması

28.06.2021 16:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de iletişim altyapısını geleceğe uygun biçimde kurmaya katkı sunacak Türksat 5A'nın 1728 megahertz kapasitesiyle Ku-bantta Türksat uydu filosunun en kapasiteli uydusu olduğunu belirterek, "Önceki haberleşme uydularımıza göre yüzde 30...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de iletişim altyapısını geleceğe uygun biçimde kurmaya katkı sunacak Türksat 5A'nın 1728 megahertz kapasitesiyle Ku-bantta Türksat uydu filosunun en kapasiteli uydusu olduğunu belirterek, "Önceki haberleşme uydularımıza göre yüzde 30 daha fazla kapasiteye sahip." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türksat 5A Hizmete Alma Töreni"nde yaptığı konuşmada, iletişim ve haberleşmede tüm yenilikleri halkın hizmetine sunarak, gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bugün hizmete girecek Türksat 5A uydusunun, 8 Ocak'ta başladığı yolculuğunu 4 Mayıs'ta 31 derece doğu yörüngesine ulaşmasıyla tamamladığını aktaran Karaismailoğlu, 1,5 ay süren test ve devreye alma çalışmalarının ardından bugün hizmet vermeye hazır hale geldiğini ifade etti.

"Türkiye'de iletişim altyapısını geleceğe uygun biçimde kurmamıza katkı sunacak Türksat 5A, 1728 megahertz kapasitesiyle Ku-bantta Türksat uydu filosunun en kapasiteli uydusudur. Önceki haberleşme uydularımıza göre yüzde 30 daha fazla kapasiteye sahip." diyen Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan 3 kıtaya yayılan geniş coğrafyada televizyon ve veri haberleşme hizmeti vereceğini kaydetti.

Karaismailoğlu, uydunun özellikle "MENA bölgesi" olarak tanımlanan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde TV yayıncılık sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylece ülkemizin yerli ve milli yayıncılığın ülke sınırlarının ötesinde, dünya çapında daha etkin varlık göstermesine de önemli katkılar sunacak. İlk defa kullanılacak yeni Ku-bant üzerinden verilecek özel servislerle uydu haberleşme servislerinin katma değeri artacak. Yine ilk defa denenen elektrikli itki sistemine sahip olacak uydumuz, çok daha kaliteli ve uzun ömürlü yayıncılık hizmetine katkı sağlayacak. Türksat 5A haberleşme uydumuz, 35 yıl süreyle hizmet verip, yörünge ve frekans haklarımızı koruyacak."

"Türksat 5B'nin tasarım ve üretim aşamaları başarıyla devam ediyor"

Beşinci nesil haberleşme uydularından bir diğeri olan Türksat 5B'nin tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin sistem seviyesi, son fonksiyonel ve sistem testlerinin, Türksat uzmanları tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Türksat 5B'nin de bu yılın son çeyreğinde SpaceX Falcon9 roketiyle uzaya gönderileceğini dile getiren Karaismailoğlu, ülkenin haberleşme uyduları arasında faydalı yük kapasitesi en güçlü uydusu olacak Türksat 5B'nin yörüngeye girmesiyle halen görev yapan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularının yedekliğini yürütürken, Ku-bant kapasitesinin de artacağını belirtti.

Karaismailoğlu, Türksat 5B ile Ka-bant veri iletim kapasitesinin ise 15 kattan fazla artacağına işaret ederek, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydunun ömrü 35 yıldan fazla olacağını söyledi.

"Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri devam ediyor"

Türksat 5A ve 5B haberleşme uydularının devreye girmesiyle Türksat AŞ haberleşme uydusu filosundaki aktif uydu sayının 7'ye çıkacağını belirten Karaismailoğlu, milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri Ankara'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, çevresel test aşamaları devam ediyor. 2022'de uzaya göndermeyi planladığımız Türksat 6A ile ülkemiz, dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak." diye konuştu.

Türksat'ın yürüttüğü haberleşme uydularının tasarım, entegrasyon, fırlatma ve işletme faaliyetleriyle Milli Uzay Programı'ndaki "uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağı geliştirilmesi" hedefine de önemli katkılar sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bizim insanımız, hedef gösterildiğinde, imkan ve moral verildiğinde, vatanı ve milleti için canla başla çalışıp sonuca ulaşıncaya kadar tüm gücünü harcar." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir taraftan kara, hava, demir ve deniz yollarında ülkeyi şaha kaldıran projelere imza atarken; diğer taraftan uydu ve uzay konusundaki atılımlarla da bölgede lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yer alınacağını kaydetti.

Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A, Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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