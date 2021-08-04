Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyada ender görülen afetlerden biriyle karşı karşıya olunduğunu, kısa sürede üstesinden geleceklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, devletin bütün kurumlarının, birçok noktada başlayan ve ülkenin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla topyekun mücadele halinde olduğunu söyledi.

Sahada cansiperane şekilde yangınların söndürülmesi adına gece gündüz emek verenlere minnettar olduklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa sürede de bu afetin üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak hem ulaşım hem de haberleşme açısından herhangi bir sıkıntı yaşamamak için bütün yangın olan bölgelerde büyük teyakkuz halindeyiz. Bizler Antalya'dayız ama gözümüz, kulağımız diğer bölgelerde. Karadan, havadan hatta denizden topyekun bir mücadele var. Özellikle Bodrum ve Marmaris'te denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzün tahlisiye botları römorkörleriyle denizden de güçlü bir destek veriyoruz. Yine burada da bütün yangın bölgelerinde özellikle lojistik olarak bütün ekiplerimiz, bütün elemanlarımız, şantiyelerimizi adeta bir koordinasyon merkezlerine dönüştürdü. Çok ciddi bir çalışma var. Binlerce çalışma arkadaşlarımızla cansiperane bir çalışma var. Allah hepsinden razı olsun. Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz."

Karaismailoğlu, mevcut yangınların hem diğer ormanlara yansımaması hem de yerleşim yerleriyle bağını koparmak için geniş çaplı yolların imalatlarına da devam ettiklerini aktardı.

Bir taraftan kontrol altına alınan, söndürülen yangınlar olduğunu ama yeni başlayanlar da olabildiğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah kısa sürede hava durumunun güncel gelişmeleriyle bu işin üstesinden geleceğiz. Tabii bir taraftan yangının söndürüldüğü bölgelerde, afetten etkilenen vatandaşlarımızla ilgili de onların dertlerini, sıkıntılarını kısa sürede çözüyoruz. Onlarla da ilgileniyoruz. İnşallah bütün temennimiz kısa sürede bu işin üstesinden gelmektir. Devletimiz dimdik ayaktadır ve çok güçlüdür. Herhalükarda en kısa sürede bu işin üstesinden gelecek ve afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldıracaktır."