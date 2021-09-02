Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacı önünde sıra beklerken görüntülendi. Yanlarında bakan olduğunu fark eden vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Kendisini sırada beklerken gören vatandaşlarla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu'nun o anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa zamanda gündem oldu.
Bakanı gördüğü için oldukça şaşkın olduğu gözlemlenen vatandaşlar "Dondurmacı sırasında beklerken yanımızda bakan olduğunu fark ettik, sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı - Son Dakika