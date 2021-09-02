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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı

02.09.2021 09:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dondurmacı önünde sıra beklemesi vatandaşları şaşırttı. Kendisini fark eden vatandaşlar ile sohbet eden Adil Karaismailoğlu'nun görüntüleri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacı önünde sıra beklerken görüntülendi. Yanlarında bakan olduğunu fark eden vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

SIRADA BEKLERKEN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Kendisini sırada beklerken gören vatandaşlarla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu'nun o anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa zamanda gündem oldu.

"YANIMIZDA BAKAN OLDUĞUNU FARK ETTİK, SÜRPRİZ OLDU"

Bakanı gördüğü için oldukça şaşkın olduğu gözlemlenen vatandaşlar "Dondurmacı sırasında beklerken yanımızda bakan olduğunu fark ettik, sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı

Adil Karaismailoğlu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı - Son Dakika


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