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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı

08.09.2021 11:41

Geçtiğimiz günlerde metro simgesinin "U" olarak değiştirilmesi sonrası İBB, alınan karara tepki gösterdi. Emek hırsızlığının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Karaismailoğlu, "Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurmuştu. Karaismailoğlu'nun açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) jet tepki gelmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun da Bakan Karaismailoğlu'nun twetini alıntılayarak "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.

İBB'YE İLK YANIT AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN GELDİ

Murat Ongun'a ilk yanıt AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, "Seçimden bugüne kadar İstanbul'a hizmet etmeyip 1 günlük tenis kortluyla PR ve 1 kere müsilaj toplayan gemiyle şov yaptınız. Yetmedi! AK Parti'nin yaptığı hizmetlere, kendiniz yapmış gibi çöktünüz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine ilk yorum: Emek hırsızlığı yapılmamalı

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: EMEK HIRSIZLIĞI YAPILMAMASI LAZIM

Tartışma yaratan konu hakkında bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, metrolardaki ''U'' ve ''M'' harfleri nedeniyle herhangi bir karışıklığın olmayacağını söyledi. Karaismailoğlu, ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi.

''TEPKİ VERECEKLERİNE ELLERİNDEKİ İŞLERİ YAPSINLAR''

Tartışmalardan ziyade yapılan işe odaklanılması gerektiğini dile getiren Ulaştırma Bakanı, İBB'ye de tepki göstererek, ''Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Metro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (6)
  • Cihat Tutar: Ben şaşıyorum arkadaş ne bu hırs,dinimizde yeri yok hizmet herkesin İstanbul adına,ama nedense herkes sanki kendi malı gibi davranıyor hem İstanbul'a hemde Türkiye'ye.. hırsınız batsın yalanınızda Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Gökhan Özel: Boyle insanlar iktidarda olup zihniyetleri devam ederse vay bu milletin haline ...istanbulda turkiyede sizin olsun ,sovunuz batsin ... Cevap Yaz 32 14 Yayından Kaldır
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