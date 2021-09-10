Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin kilometrenin üzerine, 26 olan havalimanı sayısını da 56'ya çıkarttıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son 19 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bazılarının hayal dediği, bazılarının hayal bile edemediği birçok projeyi bitirip vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, bundan sonra da projeleri arttırarak hedefe ilerleyeceklerini vurguladı.

Milletin yaşamını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin kilometrenin üzerine çıkartan, 26 olan havalimanımızı 56'ya çıkartan, dünyanın gıptayla baktığı projeleri bir bir bitiren ülkemizle gurur duyuyoruz. Kahramanmaraş için de dünyanın en güzel, en örnek projelerini yapmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen yıl Kahramanmaraş- Göksun yolunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açtık. Ülkemizin en önemli projelerinden bir tanesiydi. Ülkemizin Kahramanmaraş gibi edebiyat şehrine, edebiyat yolu yakışırdı. Bu kapsamda da Çağlayancerit yolunun ihalesini yaptık. Kahramanmaraş genelinde devam eden birçok projemiz var. Hepsini tek tek bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. Sizlerin yaşamını kolaylaştıracağız."