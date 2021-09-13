Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü - Son Dakika

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Bir dizi ziyaret için Tekirdağ'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kapaklı ilçesinde bir berberle olan diyaloğu güldürdü.

BAKANIN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

Kapaklı'da bir açılışa katılan Bakan Karaismailoğlu, akabinde ilçe esnafına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu esnada bir berber dükkanına giren Karaismailoğlu'nun "Benim saçımı da kesecek misin?" sözleri kahkaha tufanına neden oldu.

ESNAFLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Esnafın halini hatırını soran Bakan Karaismailoğlu, hatıra fotoğrafı çektirerek programına devam etti.