Son dakika haberleri: Bakanlar Karaismailoğlu, Elvan ve Kurum toplu açılış töreninde konuştu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah projelerimizi bir bir bitirip yenilerine başlayacağız, hepsi sizin yaşamınızı kolaylaştırmak, yaşam kalitenizi artırmak içindir." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve 341 projenin içinde bulunduğu Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, bugün açılışı yapılacak bütün projelerin Mersin'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Mersin'in kendileri için en önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çok önemli projelerimizin odak noktasında. Meşakkatli yolculukları tarihe gömecek Akdeniz sahil yolunda projemiz hızla devam ediyor. 232 kilometrelik yolda 32 kilometresi tünel olan projemizi bir an önce bitirmek için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı, inşallah seneye bu vakitlerde Çukurova Havalimanını kullanarak Mersin'e ziyarete geleceğiz. Yine Mersin, Adana, Gaziantep hızlı trenimizde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah projelerimizi bir bir bitirip yenilerine başlayacağız, hepsi sizin yaşamınızı kolaylaştırmak, yaşam kalitenizi artırmak içindir."