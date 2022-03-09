Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SUMMITS 3. Uluslararası AUS Zirvesi'nin açılışına katıldı

"Akıllı Ulaşım Sistemleri ile seyahat sürelerini azaltıyor, trafik güvenliğini artırıyor, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanıyor, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor ve çevreye verilen zararları azaltma yolunda çok önemli mesafeler kat ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SUMMITS 3. Uluslararası AUS Zirvesi'nin açılışında konuştu, "Ekonomik kalkınmanın hızlandırıcı unsuru olan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yapılan yatırımlar, toplumsal refaha ulaşabilmek için önemli kilometre taşlarıdır. Akıllı Ulaşım Sistemleri ise eğitim, sağlık, sanayi, enerji, inşaat, bilişim yazılımı, haberleşme ve otomotiv gibi dev sektörlerin etkileşimiyle gelişen büyük bir yapıdır. O nedenle biz de ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki küresel gelişmeleri yakından takip ederek, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturma gayretindeyiz. Özellikle son 20 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve iletişim sektörlerinin yeni rotalarını çizdik ve küresel trendleri ele aldık.'Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme' başlıkları altında geleceğe dönük büyüme potansiyelleri ve bu alanlara yönelik doğru strateji ve politikalar ile gerçekçi hedefler belirledik. Projelerimizi, gelişim alanlarımızı bu trendleri dikkate alarak, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çerçevesinde geliştirdik" ifadelerini kullandı.

"Ulaşımda aklın yolu" dediklerini, AUS'u, bugünün ve geleceğin ihtiyaçları çerçevesinde "Yeni Türkiye'ye" kazandırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemizin deniz ve boğazlarındaki seyir emniyetini, bilişim ve yeni nesil iletişim sistemleri ile geliştiriyoruz. Uzay Vatan'daki varlığımızı güçlendirmek için uydu ve uzay çalışmalarımıza hız verdik. 2021 yılında Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydularımızı uzaya gönderdik. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı Cumhuriyet'imizin 100. yılında uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5G sistemi ile nesneler ve sistemlerin iletişimi kat be kat artış gösterecek. Türkiye'nin dijital dönüşümünü başlattığımız e-Devlet Kapısı için 'Devletin kısa yolu' nu oluşturduk. Dijital dönüşümle birlikte devlet işlerinin vatandaşlarımız için hızlı, konforlu hâle gelmesi, döneminin ötesinde bir vizyonun karşılığı oldu" dedi.

AUS İLE GÜVENLİ, KONFORLU, EMNİYETLİ, ÇEVRECİ ULAŞIM SİSTEMİ HEDEFLİYORUZ

AUS ile vatandaşların daha güvenli, konforlu, emniyetli, çevreci ulaşım sistemine kavuşmasını hedeflediklerini belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, AUS alanına tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını kurmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

TRAFİK CANAVARINI TARİHE GÖMDÜK

Alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlarla, bisikletlerle, toplu taşımayı teşvik eden yöntemlerle şehirlerin daha temiz kaldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi Türkiye'nin tüm ulaşım alt yapısı, AUS stratejileri ile daha dinamik, güvenli ve çevreci bir yapıyla uyum içerisinde yönetilmeye hazır. Tıpkı bir orkestra gibi… Bu doğrultuda hazırladığımız, Yeni Türkiye'nin ulaşım vizyonunun temellerini oluşturan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi Eylem Planı'mız; Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Strateji Belgemiz ve Eylem Planımız ışığında Akıllı Ulaşım Sistemleri ile seyahat sürelerini azaltıyor, trafik güvenliğini artırıyor, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanıyor, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor ve çevreye verilen zararları azaltma yolunda çok önemli mesafeler kat ediyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımızla Trafik Canavarını tarihe gömdük. Yollarımızda taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken, can kaybı yüzde 82 azaldı. Yani 100 milyon taşıt-km başına can kaybı 5.72'den 1.07'ye düştü. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin katkısı ile kısa vade hedeflerimizin faydalarının yanı sıra uzun vadede; yerli ve milli araç içi haberleşme ve bilgi sistemlerinin üretilmesi, kooperatif AUS uygulamalarının yaygınlaştırılması, otonom araçların yaygınlaştırılması, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi, hava taksi (VTOL) ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, blokzincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımın tüm modlarında entegrasyonun sağlanması hedeflerine ulaşmak için idari ve fiziksel altyapıları hazırlamaya devam ediyoruz."

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NUN EKONOMİYE YILLIK KATKISI 1.6 MİLYAR LİRA

Bu hedefler doğrultusunda Orta Koridor'da lojistik süper güç olma hedefindeki Türkiye'nin vizyon projelerini tüm ulaşım modlarında, akıllı çözümlerle bir bir hayata geçirdiklerine vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara ve Ankara- Niğde akıllı otoyollarının önemli iki örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Ankara-Niğde Otoyolu'nun ekonomiye yıllık katkısının 1 milyar 628 milyon lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla donatılan otoyolun, 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörüyle donatıldığını ifade etti.

AUS İLE OTOYOL YOL GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ERİŞTİ

Otoyolun, oluşabilecek kaza gibi tehlikeli durumlara karşı operatörleri ve sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandığına işaret eden Karaismailoğlu, "AUS ile otoyol güvenliği en üst seviyeye erişti. Akıllı Ulaşım Sistemlerine Türkiye'nin entegrasyonunda bir diğer önemli eser ise, devletimizin ve milletimizin cebinden 1 kuruş çıkmadan KÖİ modeli ile inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'dur. Tüm kesimleri Ana Kontrol Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre izlenebilen Kuzey Marmara Otoyolu; akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji ekipmanları ile Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'ni kesintisiz olarak birbirine bağlıyor. Otoyol, elektronik bilgilendirme tabelalarından sis ve sıcaklık sensörlerine kadar son teknolojiye sahip. Böylece anlık olarak bilgilendirilen sürücülerin sürüş ve can güvenliği de en üst seviyede. Otoyol ağımız, sürücülerin ve Ana Kontrol Merkezi'nin sağlıklı bilgilendirilmesi için ışık hızında kesintisiz bilgi akışına imkân veren veri merkezleri ve sistem odalarına sahip. Kuzey Marmara Otoyolu, zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,5 milyar TL tasarruf fırsatı sunuyor" değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, AUS'un etkin biçimde kullanıldığı projelerle milletin güvenle seyahatine hizmet ederken, aynı zamanda sanayici ve ihracatçıların lojistik kabiliyetlerini de güçlendirdiklerini, maliyetlerini düşürdüklerini, karbon salımını azalttıklarını anlattı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, "ECDADA SAYGI, GELECEĞE ARMAĞANDIR

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile bölgeye yeni yatırım ve istihdam fırsatları sağlarken, akıllı ulaşım altyapısıyla sürüş güvenliğini azami seviyelere taşıyacaklarını belirterek, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun güzergahı 40 kilometre kısaltacağını, köprünün ise Lapseki- Gelibolu arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya indireceğini söyledi. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığının Cumhuriyetin 100. yılını, 318 metrelik çelik kulelerinin de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

" Atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vuracak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 'ecdada saygı, geleceğe armağandır. Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı... Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Proje kapsamında 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı, 24 değişken mesaj işareti, 10 değişken trafik işareti, 10 trafik ve saha algılayıcısı, 62 olay algılama kamera sistemi, 6 meteoroloji ölçüm istasyonu, 1 felaket kurtarma merkezi ve 1 acil çağrı sistemi gibi önemli AUS ile donatıldı. Proje daha açılmadan ülkemiz ekonomisi için de olumlu sinyaller verdi. Çanakkale'de mevcut 2 OSB'nin kapasitesi tamamen doldu."

AUS İLE YOLLARI, DEMİRYOLLARI, DENİZYOLLARI VE HAVAYOLLARINI AKILLANDIRDIK

"Milli refahı artıran yatırımlarımızla ve projelerimizle, her hanenin gelirine katkı sunduğu, bütünsel kalkınmanın tesisine imkan veren yaklaşımlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz" diyen Karaismailoğlu, "Hızla gelişen otonom araç, araç-araç, araç-altyapı haberleşme teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla, ilk örnek çalışma olacak Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Uygulama Test Koridorunun kurulması için hazırlık ve planlama çalışmalarımıza başladık. Büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması ile çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla, akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçiriyoruz. 'Türkiye Kart' sayesinde, farklı şehirlerde aynı toplu taşıma kartı veya dijital uygulaması ile ödeme yapmak mümkün olacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yol ve sürüş güvenliği konusunda avantajlarından faydalanmayı hedefliyoruz. Engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için AUS kapsamında ihtiyaç ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin yaygınlaştırılması hususunda yetişmiş insan kaynağı çok önemlidir.Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile 17 adet farklı konu başlıklarında eğitimler düzenledik. Bu doğrultuda Boğaziçi Üniversitesi ile geçtiğimiz yıl 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında Çalışmalar Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü'nü imzaladık.

Ayrıca, 'Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemlerinin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi' kapsamında da bir proje çalışmasını başlatacağız. Yürüttüğümüz akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasının ana hedefi; halkımızın günlük hayatındaki ulaşım aktivitelerini kolaylaştırmak, insanları yormadan, onlara rahat, hızlı, ekonomik ve konforlu bir seyahat sağlamak. Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Yollarımızı, demiryollarımızı, denizyollarımızı, havayollarımızı akıllandırdık" diyerek sözlerini tamamladı.