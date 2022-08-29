Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti

29.08.2022 12:40
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden şimdiye kadar 2 milyondan fazla aracın geçiş yaptığını belirterek, "Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27,8 milyon kilometre, zamandan 3,6 milyon saat...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden şimdiye kadar 2 milyondan fazla aracın geçiş yaptığını belirterek, "Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27,8 milyon kilometre, zamandan 3,6 milyon saat tasarruf sağladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında 20 yılda 100 yıllık yatırım yaparak tarihe imza attıklarını vurguladı. Mega projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu yatırımlar arasında yer aldığını belirtti. Karaismailoğlu, 18 Mart'ta hizmete açılan Malkara- Çanakkale Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nden şimdiye kadar 2 milyondan fazla aracın geçiş yaptığını belirterek, "Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme döneminde; milli gelire 2,8 milyar dolar, üretime 6,1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladık. 133,6 milyon dolarlık vergi geliri elde ederken istihdama yıllık ortalama etkisi 27 bin kişi oldu." ifadelerini kullandı.

Zamandan 382 milyon dolar, akaryakıttan 31,3 milyon dolar, emisyondan 1,9 milyon dolar olmak üzere yıllık toplam 415 milyon dolar tasarruf sağlandığını bildiren Karaismailoğlu, "İlklerin ve enlerin projesi ile saatler süren yolculuğu, 6 dakikaya düşürdük. 27,8 milyon kilometre yol, 3,6 milyon saat zaman tasarrufu sağladık" dedi.'MEGA PROJELERE ODAKLANDIK'

'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla 7 gün 24 saat çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Günübirlik tartışmalar yerine, mega projelere odaklandık. Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri hayata geçirdik. Milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Milletimize en iyisini sunmaya, sadece bugünü değil, geleceği aydınlatacak eserleri bir bir hayata geçirmek için çalışıyoruz. Birileri; hesap, kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya olan katkılarını hiçe saymaya çalışıyor. Tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla araç geçti - Son Dakika
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