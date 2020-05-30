Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolunda iç hat uçuşlarının 1 Haziran... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , havayolunda iç hat uçuşlarının 1 Haziran itibariyle başlayacağını duyurdu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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