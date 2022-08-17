Bakan Karaismailoğlu: Güvenli ve kaliteli yollarla kazalar yüzde 80 azaldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "26 milyona çıkan araç sayısı ve trafikteki taşıt hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'ine varan azalmalar oldu. Bu, güvenli ve kaliteli yollar sayesinde oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Konferans Salonu'nda bakanlığın stajyerleri ile bir araya geldi. Karaismailoğlu, stajyerlere bakanlık projelerini anlatarak, "Ulaşım olmadan hiçbir şey olmaz. Bizim de sloganımız 'Hayat ulaşınca başlar'. O yüzden hayatın ve yaşamın olduğu her alanda varız biz. Kara yollarında, hava yollarında, deniz yollarında, uzayda, haberleşmede, demir yollarında; bölgenin gelişmesi ve vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli seyahat etmesi için hummalı bir çalışma var. Türkiye'nin 4 bir yanında 5 bine yakın şantiyemiz var. 700 bin tane çalışma arkadaşımız var. Ayrıca işletmekte olduğumuz hava yolları, demir yolları, kara yollarında; 7 gün 24 saat çalışan çok dinamik bir yapı var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hakikaten ülkemizin göz bebeği ve gurur kaynaklarından bir tanesi" diye konuştu.